Российская власть убеждает своих жителей, что украинские города переходят под ее контроль. Однако Михаил Подоляк опровергает эту информацию в комментарии для российских СМИ.

Не может сегодня Россия установить контроль ни над Мелитополем, ни над одним другим городом. Физически невозможно. Это не 2014 год. Здесь не переходят люди массово,

– заявил Подоляк.

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Он отметил, что максимум, чего удалось достичь России, это когда их техника заходила в маленькие города.

"Безусловно, есть маленькие города, когда туда приходит техника 60 – 80 танков, а в этом городе есть только полиция. Никто воевать в этом городе с танками не будет. Эти танки будут сожжены в других местах, где находятся Вооруженные силы Украины", – заверил Подоляк.

По словам Подоляка, российские войска планировали захватить Украину за 4 – 16 часов. Но столкнулись со значительным сопротивлением. Поэтому бои сейчас продолжаются там, где и три дня назад, когда Россия решила напасть – возле Чернигова, Сум, Харькова, Херсона.

Видео с информацией от Подоляка

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