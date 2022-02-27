Російська влада переконує своїх мешканців, що українські міста переходять під її контроль. Однак Михайло Подоляк спростовує цю інформацію в коментарі для російських ЗМІ.

Не може сьогодні Росія встановити контроль ні над Мелітополем, ні над іншим містом. Фізично неможливо. Це не 2014 рік. Тут не переходять люди масово,

– заявив Подоляк.

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Він зазначив, що максимум, чого вдалося досягнути Росії, це коли їх техніка заходила в маленькі міста.

"Безумовно, є маленькі міста, куди приходить техніка 60 – 80 танків, а в цьому місті є лише поліція. Ніхто воювати в цьому місті з танками не буде. Ці танки будуть спалені в інших місцях, де перебувають збройні сили України", – запевнив Подоляк.

За словами Подоляка, російські війська планували захопити Україну за 4 – 16 годин. Але зіштовхнулися зі значним опором. Тож бої зараз тривають там, де і три дні тому, коли Росія вирішила напасти – біля Чернігова, Сум, Харкова, Херсона.

Відео розповіді Подоляка