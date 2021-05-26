Он добавил, что соответствующие действия Кремля приводят к разрушению государств и ситуации войны. Об этом президент Польши заявил во время визита к административной границе между Грузией и Южной Осетией, где размещена мониторинговая миссия ЕС.

К теме Дуда подтвердил, что на саммите НАТО будут говорить об Украине

"Это действия, которые не могут быть приняты международным обществом. Россия не является нормальной страной, это не страна, которая ведет себя нормально; она является государством-агрессором", – сказал Дуда.

Дипломатическая позиция Польши в отношении России

Президент Польши отметил, что нужны решительные действия со стороны международного общества и обратил внимание на то, что в 2022 году Польша примет председательство в ОБСЕ.

Мы будем говорить об этих вопросах, мы поднимем их на Генеральной Ассамблее ООН или на Совете по правам человека ООН, членом которого мы сейчас являемся,

– сказал он.

По словам Анджея Дуды, соблюдения международного права можно требовать только путем постоянных дипломатических действий.

"Если бы Россия выполняла международное право, таких ситуаций, как создание этой территории, оккупированной Россией, которая называется Цхинвальским регионом, никогда бы не произошло, и они являются фактом именно потому, что Россия нарушает международное право", – заявил Дуда.

Российские войска в Грузии: коротко