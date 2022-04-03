Об этом рассказали в Министерстве обороны Великобритании. Операция с высадкой десанта будет рискованной из-за высокой подготовленности украинских военных.

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Российские ВМС блокируют украинское побережье

Тем временем российские военно-морские силы продолжают блокировать украинское побережье Азовского и Черного морей. Таким образом Украина не может пополнять свои запасы морскими путями.

Опасная ситуация в Черном море и из-за мин. Они напрямую угрожают судоходству в регионе. В Британии говорят: о происхождении мин нельзя утверждать с уверенностью, однако здесь ведут деятельность именно россияне.

Важно! Премьер Великобритании Борис Джонсон обратился к правительству с просьбой обеспечить Украину противокорабельными минами. Это должно сделать невозможным наступление на Одессу с моря.

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