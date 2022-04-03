Про це розповіли у Міністерстві оборони Великої Британії. Операція з висадкою десанту буде ризикована через високу підготовленість українських військових.

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Російські ВМС блокують українське узбережжя

Тим часом російські військово-морські сили продовжують блокувати українське узбережжя Азовського та Чорного морів. Таким чином, Україна не може поповнювати свої запаси морськими шляхами.

Небезпечна ситуація у Чорному морі і через міни. Вони безпосередньо загрожують судноплавству в регіоні. У Британії кажуть: про походження мін не можна стверджувати з впевненістю, проте тут ведуть діяльність саме росіяни.

Важливо! Прем'єр Британії Борис Джонсон звернувся до уряду з проханням забезпечити Україну протикорабельними мінами. Це має зробити неможливим наступ на Одесу з моря.

Варто переглянути: ранкове зведення Генштабу за 3 квітня