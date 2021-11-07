Доказательства были собраны и обработаны экспертами британской компании Conflict Armament Research под эгидой ЕС. Они изучили элементы вооружения, изъятого в разное время у оккупантов на Донбассе.

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В конце концов, обнаружили много образцов российского оружия. Речь идет о гранатометах, снайперских винтовках, фугасах и беспилотниках.

Washington Post: Россия стягивает войска

Британские эксперты, основываясь на собранных доказательствах, ясно доказывают: сформировать военные группировки и научить их ведению войны боевикам помогали из России.

На 8-м году войны Кремль не только продолжает вооружать и тренировать боевиков с ОРДЛО, он сознательно нагнетает ситуацию на границе с Украиной. Всю неделю украинцы пытались выяснить, перебросила ли Москва дополнительные военные подразделения в свои западные области.

Первыми о стягивании войск к границам Украины сообщили журналисты американского издания Washington Post. В статье издания говорилось: "В соцсетях появились видеоролики, демонстрирующие российские военные эшелоны и конвои, перевозящие большое количество оружия, танки и снаряды на юг и запад России".

Зачем Кремлю 90 тысяч солдат на границе с Украиной: смотрите видео

Politico показало фото танкових дивизий России

Позже еще одно американское издание Politico разместило спутниковые снимки российских баз на границе с Украиной. По данным журналистов, Кремль перекинул несколько танковых дивизий из Сибири в следующие области:

Брянской;

Курской;

Смоленской.

Но в украинском Министерстве обороны заявили, что разведка не зафиксировала перемещений российских войск у государственных границ с Россией, которые могут свидетельствовать о серьезных намерениях Кремля.

Наиболее вероятно, что обнародованные в СМИ и сети факты наращивания группировок вооруженных сил Российской Федерации на украинском направлении являются элементом специальных информационно-психологических действий. Леонид Матюхин Спикер Минобороны Украины

Возле границ Украины Россия держит 90 тысяч солдат

Россия еще в апреле 2021 года в рамках учений "Запад – 2021" перебросила к границам с Украиной несколько десятков тысяч солдат. После завершения масштабных учений, вопреки обещаниям вернуть свою армию домой, в постоянные места дислокации отправила лишь часть подразделений.

Так что на границах с Украиной до сих пор остается примерно 90 тысяч солдат. Украинские военные эксперты допустили: чтобы давить на Киев и сдерживать стремление Украины присоединиться к НАТО.

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Примечательно, что сообщения о наращивании войск Россией на границах с Украиной появились после визита главы Пентагона в Киев. Ллойд Остин во время встречи внутри октября с украинским президентом Владимиром Зеленским в очередной раз подтвердил: двери в НАТО открыты для Украины.

В Кремле это расценили как приближение к красным линиям. Впрочем, западные эксперты посоветовали не торопиться с выводами.

В прошлый раз точно говорилось о проверке реакции Украины и идентификации ее возможных слабых мест, проверке логистики. Сегодня же, пока мы не увидим конкретные действия, трудно судить о том, является ли концентрация войск частью плана или очередными маневрами. Глен Грант Бывший советник Минобороны Украины

В Минобороны Украины также отметили, что пока о непосредственной угрозе наступления речь не идет. Разведка предположила, что очередной виток эскалации может произойти зимой. В то же время, представители Минобороны успокоили: украинская армия готова отражать российскую агрессию.