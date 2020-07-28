Неподалеку от пункта пропуска "Юнаковка" на Сумщине, пограничники обнаружили 45-летнего гражданина России. Мужчина пешком незаконно пересек границу с территории РФ, чтобы просить в Украине статус беженца.

Россиянин сообщил, что в России его преследуют за политические и религиозные взгляды, а потому не мог там больше оставаться. О мотивах мужчины пересечь границу сообщают в пресс-службе МВД.

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В дальнейшем в пребывании в России я вижу угрозу для своей свободы, так и для физического состояния. Поскольку ожидаю репрессий и по политическим, и по религиозным мотивам,

– рассказал россиянин.

Он добавил: будет просить статуса беженца в Украине из-за того, что в этом государстве видит настоящую свободную страну, в которой можно свободно жить и придерживаться собственных политических или религиозных взглядов. А Россия стала для этого уже не пригодной.

После проведения формальных мероприятий гражданина России направили в органы Государственной миграционной службы Украины.

Как гражданин России объяснил свое решение незаконно пересечь границу – смотрите видео