"Росія не придатна для життя": чоловік незаконно перетнув кордон і просить статус біженця
Неподалік від пункту пропуску "Юнаківка", що на Сумщині, прикордонники виявили 45-річного громадянина Росії. Чоловік пішки незаконно перетнув кордон з території РФ, аби просити в Україні статус біженця.
Росіянин повідомив, що в Росії його переслідують за політичні та релігійні погляди, а тому не міг там більше залишатися. Про мотиви чоловіка перетнути кордон повідомляють у пресслужбі МВС.
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У подальшому в перебуванні в Росії я вбачаю загрозу як для своєї свободи, так і для фізичного стану. Оскільки очікую репресій і з політичних, і з релігійних мотивів,
– розповів росіянин.
Він додав: проситиме статусу біженця саме в Україні через те, що в цій державі вбачає справжню вільну країну, в якій можна вільно жити і притримуватися власних політичних чи релігійних поглядів. А Росія стала для цього вже не придатною.
Після проведення формальних заходів громадянина Росії направили до органів Державної міграційної служби України.
Як громадянин Росії пояснив своє рішення незаконно перетнути кордон – дивіться відео