Россия продолжает стягивать все больше своих войск к границам Украины. По мнению экспертов, возможность наступления Кремля есть.

Сейчас продолжаются основные учения россиян. Они привлекают проведение информационно-психологических операций. Об этом сообщил в эфире спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm и член Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины Михаил Макарук.

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Весьма вероятна эскалация

По его словам, это понятно благодаря пролетам вертолетов возле территорий Украины. А также – как активно распространяли различную фейковую информацию российские и пророссийские медиа в Украине.

Россия, как заметил расследователь, отрабатывает практику переброски значительного количества личного состава с места на место.

Эскалация довольно вероятна, но есть ряд факторов. Последних 5 лет россияне у наших границ не сидели просто так,

– подчеркнул Макарук.

Он отметил, что государство-оккупант создавало новые дивизии и бригады и мощно вооружали их новыми образцами техники. Сейчас у границы с Украиной фиксируют:

новейшие танки;

боевые пехотные машины;

большое количество новых бронетранспортеров.



Расположение войск России у границ с Украиной / Инфографика 24 канала

Информационная бомбардировка

Кроме мощной эскалации на фронте, как отметил эксперт, происходит массовая информационная бомбардировка в российском медийном пространстве против Украины и нагнетание постоянной истерии на временно оккупированных территориях.

"Это довольно просто. Вскоре у Путина выборы: рейтингов нет, протестов все больше. Нужна какая-то маленькая война, чтобы отработать согласно оправданному сценарию", – отметил Макарук.

Макарук рассказал о вероятном наступлении России: смотрите видео 24 канала

По словам представителя InformNapalm, впервые президент России привлек такой сценарий во время войны за независимость Ичкерии. Позже – во время грузинской войны. "Так он держится у власти с помощью различных небольших войн", – добавил он.