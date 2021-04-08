Росія продовжує стягувати все більше своїх військ до кордонів України. На думку експертів, можливість наступу Кремля є.

Наразі тривають основні навчання росіян. Вони залучають проведення інформаційно-психологічних операцій. Про це повідомив в ефірі речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm та член Ради волонтерів при Міністерстві оборони України Михайло Макарук.

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Ескалація доволі ймовірна

За його словами, це зрозуміло завдяки прольотам гвинтокрилів біля територій України. А також – як активно поширювали різну фейкову інформацію російські та проросійські медіа в Україні.

Росія, як зауважив розслідувач, відпрацьовує практику перекидання значної кількості особового складу з місця на місце.

Ескалація доволі ймовірна, але є низка факторів. Останніх 5 років росіяни біля наших кордонів не сиділи просто так,

– наголосив Макарук.

Він зауважив, що держава-окупант створювала нові дивізії та бригади і потужно озброювали їх новими зразками техніки. Наразі біля кордону з Україною фіксують:

новітні танки;

бойові піхотні машини;

велику кількість нових бронетранспортерів.



Розташування військ Росії біля кордонів з Україною / Інфографіка 24 каналу

Інформаційне бомбардування

Окрім потужної ескалації на фронті, як відзначив експерт, відбувається масове інформаційне бомбардування в російському медійному просторі проти України та нагнітання постійної істерії на тимчасово окупованих територіях.

"Це доволі просто. Незабаром у Путіна вибори: рейтингів немає, протестів все більше. Потрібна якась маленька війна, щоб відпрацювати згідно з виправданим сценарієм", – відзначив Макарук.

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За словами речника InformNapalm, вперше президент Росії залучив такий сценарій під час війни за незалежність Ічкерії. Пізніше – під час грузинської війни. "Так він тримається при владі за допомогою різних невеличких війн", – він додав.