По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, российские инженеры из разных авиакомпаний пришли к выводу, что поддерживать флот иностранных бортов даже в условно безопасном для полетов состоянии они не смогут уже летом 2023 года. При этом надежды российских чиновников на то, что им удастся договориться со странами-партнерами о поставках запчастей, оказались тщетными.

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Конечно, россияне так или иначе находят некоторые нужные им детали, но такие случаи настолько единичны, что о поддержке гражданской авиации в нормальном состоянии речь даже не идет.

Никто не хочет подставляться из-за Путина

Как известно, Кремль официально одобрил своим авиакомпаниям украсть самолеты у лизинговых компаний после того как цивилизованный мир ввел в действие санкции против России.

После этого все иностранные компании-производители в этой области потеряли возможность сотрудничать с режимом бункерного фюрера, а не совсем многочисленный флот страны-террориста составляет около 544 машин Airbus и Boeing. Все эти борта уже более года отрезаны от прохождения нормального технического обслуживания, обновления программного обеспечения и вообще доступа к новым запчастям.

Поэтому российские инженеры ремонтируют самолеты как только могут, а в случае необходимости замены той или иной детали пытаются снять ее с других воздушных кораблей.

Понятно, что никакие интенсивные обслуживания через каждые 180 – 200 полетов, своевременная замена технических жидкостей при этом просто невозможны. Не говоря уже о плановых тщательных проверках, которые проводят представители производителя раз в 10 лет.

Россияне просто украли чужие самолеты и самостоятельно разрешили их использование в нарушение ряда статей устава Международной организации гражданской авиации (ICAO), которая, между прочим, является учреждением ООН.

Когда же Путин принимал решение о невозвращении имущества лизинговых компаний, он надеялся на быструю победу над Украиной и возвращение к нормальным отношениям с мировым сообществом. Кроме того, он и его команда считали, что отечественные специалисты смогут обслуживать самолеты, а доступ к запчастям Европа им не перекроет "по гуманным соображениям". Или наконец, что Россия сможет с легкостью договориться со странами-союзницами о поставках деталей в обход санкций.

Но ведь этого не произошло. Столь нагло нарушать международные законы и оказаться под угрозой применения вторичных ограничений не захотели представители никаких диктатур с доступом к мировым рынкам.

Дело в том, что при любом ремонте или обслуживании самолета авиакомпании должны регистрировать каждую замененную деталь, а также указывать документы о ее происхождении. То есть если, например, на самолете Boeing 737 производят замену датчика давления системы кондиционирования, инженеры обязательно вписывают номер детали, которую они поставили вместо неисправной. По этой документации очень просто отследить всю историю запчасти с момента производства до реализации авиакомпании-эксплуатанта.

Кроме того, российские самолеты в подавляющем своем большинстве новые и современные, использовать которые могут преимущественно состоятельные страны. Например, тому самому Ирану, который охотно обменял бы что-то в обмен на технологии по созданию ядерного оружия, даже присниться не может появление Airbus A320 или Boeing-737. Так и поделиться купленными у производителя деталями имеют физическую возможность не все государства, которые до сих пор дружат с Путиным. Однако рисковать попаданием под санкции ради капризов какого-то 70-летнего диктатора им вообще не хочется хотя бы из-за возможных последствий для себя.

Среднестатистические китайские авиакомпании имеют в своем парке больше самолетов, чем есть у России в принципе, а запрет эксплуатации сотен бортов нанесет им такой финансовый ущерб, что Москва никогда не сможет это компенсировать. Поэтому авиация страны-террориста и оказалась в безвыходной ситуации.

Не хватает даже шин для шасси

В настоящее время все российские компании эксплуатируют только 451 самолет, хотя официально имеют 544 борта. Такая разница обусловлена плохим техническим состоянием и каннибализмом. И нет никаких сомнений, что в дальнейшем флот гражданской авиации россиян будет быстро уменьшаться. Потому что уже сейчас инженеры с болот столкнулись даже с такой банальной проблемой, как недостаток шин. При каждом приземлении резина на шасси самолета очень серьезно изнашивается, а чтобы продолжить ее эксплуатацию, авиакомпании отправляют шины на восстановление к производителям.

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Понятно, что "Аэрофлот", "Победа" и другие компании подобными услугами воспользоваться не могут, а запасные комплекты резины на их складах уже заканчиваются.

И если уже сейчас в России используют самолеты, которые несвоевременно прошли ТО, были отремонтированы с нарушением норм или не получили качественную запчасть, то летом, когда детали станут недоступными или изношенными, о безопасности полетов не будет и речи.