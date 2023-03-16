За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, російські інженери з різних авіакомпаній дійшли висновків, що підтримувати флот іноземних бортів навіть в умовно безпечному для польотів стані вони не зможуть вже влітку 2023 року. При цьому сподівання російських урядовців на те, що їм вдасться домовитися з країнами-партнерами про постачання запчастин, виявилися марними.

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Звісно, росіяни так чи інакше знаходять деякі потрібні їм деталі, такі випадки настільки одиничні, що про підтримку цивільної авіації у нормальному стані навіть не йдеться.

Ніхто не хоче підставлятися через Путіна

Як відомо, Кремль офіційно схвалив своїм авіакомпаніям вкрасти літаки у лізінгових компаній після того, як цивілізований світ ввів у дію санкції проти Росії.

Після цього всі іноземні компанії-виробники у цій галузі втратили змогу співпрацювати з режимом бункерного фюрера, а не зовсім численний флот країни-терористки сягає близько 544 машин Airbus та Boeing. Всі ці борти вже понад рік як відрізані від проходження нормального технічного обслуговування, оновлення програмного забезпечення та й взагалі доступу до нових запчастин.

Через це російські інженери ремонтують літаки, як тільки можуть, а у випадку необхідності заміни тієї чи іншої деталі намагаються зняти її з інших повітряних кораблів.

Зрозуміло, що ніякі інтенсивні обслуговування через кожні 180 – 200 польотів, вчасні заміни технічних рідин при цьому просто неможливі. Не кажучи вже про планові ретельні перевірки, які проводять представники виробника раз на 10 років.

Росіяни просто вкрали чужі літаки та самостійно дозволили їх використання у порушення низки статей статуту Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), яка, між іншим, є установою ООН.

Коли ж Путін ухвалював рішення про неповернення майна лізінгових компаній, він сподівався на здобуття швидкої перемоги над Україною та повернення до нормальних стосунків зі світовою спільнотою. Крім того, він та його команда вважали, що вітчизняні фахівці зможуть обслуговувати літаки, а доступ до запчастин Європа їм не перекриє "з гуманних міркувань". Або ж насамкінець, що Росія зможе з легкістю домовитися з країнами-союзницями про постачання деталей в обхід санкцій.

Але ж цього не сталося. Настільки нахабно порушувати міжнародні закони та опинитися під загрозою застосування вторинних обмежень не захотіли представники жодних диктатур із доступом до світових ринків.

Справа в тому, що під час будь-якого ремонту чи обслуговування літака, авіакомпанії мають реєструвати кожну замінену деталь, а також вказувати документи про її походження. Тобто якщо, наприклад, на літаку Boeing 737 проводять заміну датчика тиску системи кондиціонування, інженери обов'язково вписують номер деталі, яку вони поставили замість несправної. По цій документації вкрай легко відстежити всю історію запчастини від моменту виготовлення до продажу авіакомпанії-експлуатанту.

Крім того, російські літакі у переважній своїй більшості є новими та сучасними, використовувати які можуть переважно заможні країни. Наприклад, тому самому Ірану, який би залюбки обміняв будь-що в обмін на технології зі створення ядерної зброї, навіть наснитися не може поява Airbus A320 чи Boeing-737. То ж і поділитися купленими у виробника деталями мають фізичну змогу геть не всі держави, які досі дружать із Путіним. Однак ризикувати потраплянням під санкції заради примх якогось 70-річного диктатора їм взагалі не хочеться хоча б через можливі наслідки для себе. Середньостатистичні китайські авіакомпанії мають у своєму парку більше літаків, ніж є у Росії в принципі, а заборона експлуатації сотень бортів нанесе їм такої фінансової шкоди, що Москва ніколи не зможе це компенсувати. Через це авіація країни-терористки й опинилися у безвихідній ситуації.

Не вистачає навіть шин для шасі

Наразі всі російські компанії експлуатують лише 451 літак, хоча офіційно мають 544 борти. Така різниця обумовлена поганим технічним станом та канібалізмом. І нема ніяких сумнівів, що у подальшому флот цивільної авіації росіян буде швидко зменшуватися. Бо вже зараз інженери з боліт зіштовхнулися навіть із такою банальною проблемою, як нестача шин. Під час кожного приземлення гума на шасі літака дуже серйозно зношується, а щоб продовжити її експлуатацію авіакомпанії відправляють шини на відновлення до виробників.

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Зрозуміло, що "Аерофлот", "Перемога" та інші компанії подібними послугами скористатися аж ніяк не можуть, а запасні комплекти гуми на їх складах вже закінчуються.

І якщо вже зараз у Росії використовують літаки, які невчасно пройшли ТО, були відремонтовані з порушенням норм чи не отримали якісну запчастину, то влітку, коли деталі стануть недоступними або зношеними, про безпеку польотів не буде й мови.