Минобороны Великобритании подчеркнуло, что это, вероятно, потому, что российские оккупанты сосредоточили свои военные действия в этом районе. Страна-агрессор постоянно пытается снизить возможности украинской противовоздушной обороны.
Заметьте Дела скверные, – военный эксперт о положении оккупантов в небе
Между тем, Украина продолжает бросать ощутимый вызов российским воздушным и ракетным операциям. Самолеты захватчиков в дальнейшем уязвимы к системам ПВО малой и средней дальности Украины.
Неспособность России найти и уничтожить украинские системы ПВО серьезно помешала ее усилиям получить реальный контроль над воздухом,
– говорится в сообщении.
В Минобороны Великобритании заметили, что это значительно повлияло на способность российских оккупантов поддерживать продвижение своих сухопутных войск на фронтах.
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