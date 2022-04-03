Міноборони Великої Британії наголосило, що це, ймовірно, через те, що російські окупанти зосередили свої військові дії у тому районі. Країна-агресорка постійно намагається знизити спроможності української протиповітряної оборони.

Зауважте Справи кепські, – військовий експерт про становище окупантів у небі

Тим часом Україна продовжує кидати відчутний виклик російським повітряним та ракетним операціям. Літаки загарбників надалі вразливі до систем ППО малої та середньої дальності України.

Нездатність Росії знайти й знищити українські системи ППО серйозно завадила її зусиллям здобути реальний контроль над повітрям,

– мовиться у повідомленні.

У Міноборони Великої Британії зауважили, що це – значно вплинуло на здатність російських окупантів підтримувати просування своїх сухопутних військ на фронтах.

Важливо – Ракету, що прилетіла в Бєлгород, випустили з Росії: дивіться відео