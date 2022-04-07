Об этом в эфире телеканала "Рада" заявил и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

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Россия и Беларусь просто не могут продавать лес

Он подчеркнул, что точно не знает, действительно ли российские войска срубали древесину в Украине. В то же время он заверил, что продать ее, если это произошло, захватчики просто не смогут.

Даже если какое-то количество древесины и спилили, они просто никуда ее не продали,

– подчеркнул Стрелец.

Так, со слов и.о. министра, Лесной попечительский совет (Forest Stewardship Council, FSC) прекратил свое сотрудничество с Россией и Беларусью. А именно сертификат FSC этого международного органа необходим для экспорта древесины. Так что ни Россия, ни Беларусь просто не могут продавать древесину в другие страны. По крайней мере, легально не могут.

В то же время Стрелец добавил, что в министерстве уже попросили Еврокомиссию следить за этими странами. Они могут попытаться обойти запрет. Поэтому важно сделать все возможное для того, чтобы ни у России, ни у Беларуси не было возможности торговать древесиной, ни по подложным документам, ни через подставные страны.