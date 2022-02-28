Но украинцы поломали планы оккупантов и изменили эту историю. Масла в огонь подливает и мировая поддержка.

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Россия не верила в столь солидарную и мощную реакцию. Но украинцы изменили эту историю,

– добавил Зеленский.

Также глава государства поблагодарил Евросоюз за решение о поставках оружия в Украину. Поддержка со стороны ЕС показывает осознание европейцев, что украинские солдаты борются за не только свою страну, но и всю Европу.

Вчера я говорил с Урсулой фон дер Ляйен, президентом Еврокомиссии, о дальнейших – еще более сильных – шагах. Европейцы отдают себе отчет, что наши солдаты борются за наше государство, а значит и за всю Европу. За мир для всех европейских стран, за жизнь детей, за равноправие, за демократию. И это дает нам полное право сделать следующее. Мы обращаемся в Европейский Союз относительно неотложного присоединения Украины по новой специальной процедуре,

– заявил президент.

Верховный главнокомандующий отметил, что наша цель – быть вместе со всеми европейцами и главное – быть на равных. Он уверен, что это возможно.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео