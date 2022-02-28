Але українці поламали плани окупантів і змінили цю історію. Масла у вогонь підливає і світова підтримка.

До теми У день переговорів з Росією Зеленський звернувся до українців та окупантів

Росія не вірила у таку солідарну і потужну реакцію. Але українці змінили цю історію,

– додав Зеленський.

Також глава Держави подякував Євросоюзу за рішення про постачання зброї до України. Підтримка з боку ЄС показує усвідомлення європейців, що українські солдати борються за не лише за свою країну, а й за всю Європу.

Вчора я говорив з Урсулою фон дер Ляєн, президенткою Єврокомісії, про подальші – ще більш сильні – кроки. Європейці усвідомлюють, що наші солдати борються за нашу державу, а отже і за всю Європу. За мир для всіх європейських країн, за життя дітей, за рівноправність, за демократію. І це дає нам повне право зробити наступне. Ми звертаємось до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою,

– заявив президент.

Верховний головнокомандувач зауважив, що наша мета – бути разом з усіма європейцями й головне – бути на рівних. Він впевнений, що це можливо.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео