Такое мнение высказал собственный корреспондент "Радио Свобода" в Минске Валерий Калиновский. Он не считает, что России удастся забрать территории Беларуси.

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"Россия хотела бы захватить и Беларусь, и Украину, но та не далась. Да и белорусы этого не хотят. Нет такого желания", – заверил Калиновский.

Журналист считает, что режим Беларуси очень похож на тот, что в России. Там нет свободы деятельности и бизнеса.

Россия не является привлекательным и интересным для белорусов государством,

– заявил Калиновский.

"Если бы Лукашенко решился сдать Беларусь – он не имеет легитимности от народа. Его не воспринимают как избранного президента. Его воспринимают как человека, который силой удерживает эту власть. Также так воспринимает его весь мир", – отметил он.

Калиновский: Власть дошла до террора

По словам журналиста, белорусы уже прекратили выходить на массовые протесты, но все же устраивают партизанские акции.

"Любая акция вызывает жестокие репрессии, осуждения и избиения. Власть дошла до террора против тех, кто выступает вопреки позиции Лукашенко. Массовых протестов уже нет, но недовольство остается", – пояснил Калиновский.

Калиновский о ситуации в Беларуси: смотрите видео