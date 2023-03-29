В то же время потери врага по оценке аналитиков составляют до 200 тысяч убитых или раненых. В России готовятся к затяжной войне, ведь надеются, что Запад перестанет помогать Украине.

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Менее 10% российской армии в Украине способны к наступлению

В зимний период западные военные аналитики и украинские политики предупреждали о том, что страна-агрессор готовится к "большому наступлению" на разных направлениях. Это было достаточно логичным продолжением боевых действий, ведь осенью захватчики мобилизовали 300 тысяч военных.

Однако наступление, начавшееся в феврале, не дало желаемых для агрессоров результатов. Он привел к минимальным выгодам для России при колоссальных потерях.

Заметим, что по оценкам западных чиновников, россияне потеряли до 200 тысяч человек убитыми и ранеными. Сейчас только 10% росармии в Украине могут проводить наступательные действия.

При этом большинство таких оккупантов являются призывниками с ограниченной подготовкой. "У России просто нет наступательных возможностей для большого наступления", – заявил военный эксперт США Роб Ли.

Их силы могут медленно одержать несколько болезненных побед на истощение, но у них нет возможности пробить украинские оборонные рубежи таким образом, чтобы изменить ход войны.

– констатировал эксперт.

Недавно министр обороны России Сергей Шойгу предложил увеличить армию с 1,15 миллиона человек до 1,5 миллиона человек. Эксперт Роб Ли подметил, что Кремль готовится к длительной войне на истощение.

Президент России Владимир Путин делает ставку на то, что ресурсы его страны превзойдут украинские количественно. Он надеется, что Запад устанет помогать Киеву.

К слову, ранее в издании Bloomberg допустили, что захватчики отказались от планов дальнейшего наступления на Украину после того, как не добились желаемых успехов, а лишь потеряли много людей, техники и оружия. Теперь враги, вероятно, сосредоточатся на сдерживании сил обороны.