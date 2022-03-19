Россияне незаконно установили детали на военную технику
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в эфире немецкого ток-шоу Anne Will сообщил о находке. Кулеба рассказал немецким зрителям, как "немецкие технологии помогали строить российскую военную машину".
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"На этом конкретном примере рассказал 4 миллионам зрителей о том, как годами немецкие технологии помогали строить российскую военную машину, которая ведет варварскую захватническую войну против украинского народа", – отметил министр.
После обвинений Bosch сообщила, что все их контракты с российской стороной прямо запрещали использование деталей с какой-либо военной целью.
То есть россияне, в присущей манере, незаконно установили детали на военную технику,
– констатировал Кулеба.
В Германии провели расследование
В результате в Германии провели расследование, после чего Bosch официально объявил, что покидает рынок России.
Из-за признаков того, что продукция Bosch – вопреки местным договорным соглашениям – могла использоваться в негражданских целях, мы прекратили поставку компонентов для грузовиков в Россию и российским клиентам.
– говорится в сообщении.
Министр отметил, что ожидается полная остановка производства Bosch на российских заводах. В частности, на заводе бытовых товаров в Санкт-Петербурге.
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