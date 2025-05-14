Украину атаковали ракетой из Крыма и дронами из Брянска, Курска, Орла, Шаталово, Миллерово и Приморско-Ахтарска. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Сколько дронов удалось сбить ПВО этой ночью

В ночь на 14 мая Россия атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-M/KN-23, которую запустила из Крыма. Также по Украине было запущено 145 ударных БПЛА Shahed и беспилотников-имитаторов различного типа. Они лететь с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск, что в России.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 80 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере, западе и в центре страны.

42 вражеских беспилотника-имитатора – локально потеряны. Они не нанесли никаких негативных последствий.

Вследствие вражеской атаки пострадали Сумщина, Харьковщина, Одесская область, Донецкая и Кировоградская области.

Напомним, в Ровенской области силы ПВО обезвредили четыре воздушные цели врага. В регионе, впрочем, фиксируются незначительные разрушения гражданской инфраструктуры. Ранения в результате атаки получили два человека.