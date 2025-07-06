С вечера 5 июля в ряде регионов раздается воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Воздушные силы описали ситуацию в небе на 08:30 6 июля, передает 24 Канал.

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Чем атаковала Россия ночью

Противник для атаки использовал 4 зенитных управляемых ракет С-300 из Курской области и 157 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников имитаторов. Вражеские дроны были запущены по нескольким направлениям: Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарское, Гвардейское, Чауда.

В настоящее время Силы ПВО обезвредили 117 БПЛА на севере, востоке, юге и в центре страны. 98 – сбит огневыми средствами поражения, 19 – локационно потеряно/подавлено РЭБ.

Воздушная атака продолжается, новые группы "Шахедов" зашли с северного направления!

– предупредили военные.

Напомним, что Россия массированно атаковала Николаев, повредив портовую инфраструктуру, склады и электросети. В Николаевском районе повреждения получили 13 частных домов, базы отдыха и другие объекты, без света остался 531 абонент.