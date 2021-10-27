В МИД РФ сделали вид, что "до последнего надеялись, культура останется вне политики", но при этом обвинили Украину в приобщении к делу, как третьей стороны и "разжигании политической баталии по музейному обмену".

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"Руководствуясь исключительно политическими мотивами, голландские судьи полностью проигнорировали тот неоспоримый факт, что "скифское золото" является культурно-историческим наследием народов Крымского полуострова, на котором были обнаружены эти артефакты", – продолжили дипломаты страны-агрессора.

Решение Апелляционного суда Амстердама создает крайне опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами разных стран и ставит под сомнение дальнейшие перспективы межмузейного сотрудничества, в частности между Россией и Нидерландами,

– добавили в российском МИДе.

Обратите внимание! Амстердамский суд во вторник, 26 октября, постановил вернуть Украине экспонаты с выставки "скифского золота".

Что известно о "скифском золоте" Летом 2013 года из экспонатов киевского Музея исторических ценностей и еще четырех музеев, расположенных в Крыму, сформировали коллекцию из 584 экспонатов (более двух тысяч предметов) стоимостью около одного миллиона евро. Из них создали выставку "Крым – золото и тайны Черного моря". Несколько позже ее назовут "скифским золотом". В рамках международного сотрудничества экспозиция отправилась в Германию, а в феврале 2014 – в Амстердам. Там находилась и по сей день.



Главное о возврате "скифского золота в Украину / Инфографика 24 канала