По информации журналистов-расследователей, в "собянинцы" в основном записываются не москвичи, а жители соседних регионов – мужчины в возрасте до 60 лет. Им обещают платить больше 200 тысяч рублей в месяц.

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Доплаты за войну

"В эту сумму входит доплата от мэра собянина – 200 тысяч, которая разбивается на четыре выплаты по 50. В воинской части получаете карточку ВТБ – выплаты от москвы будут поступать туда", – рассказал вербовщик журналисту "Медузы", который представился соискателем на должность рядового наемника.

Издание выяснило, что одним из вербовщиков в собянинские уланы является Роман Высоцкий (позывной "Болгарин") – тезка одного из бывших командиров так называемой "народной милиции" псевдореспублики в Донецкой области. Он называет себя "командиром батальона" в "собянинском полку".

Что тут можно сказать. Денег у москвы много. А потерь на фронте в Украине еще больше. Однако дело не только в необходимости пополнять нестройные ряды оккупантов.

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Зачем вербуют мужчин в москве и области

Вербовка людей с московской доплатой преследует и другую менее очевидную цель – сплавить в украинскую землю физически активных мужчин из московского региона и прилегающих областей, ту социальную категорию, которая могла бы активно протестовать (включая стычки с ОМОНом) в случае ухудшения социально-экономической ситуации в россии.

А то, что она будет ухудшаться – нет никаких сомнений. Логично, что в таких обстоятельствах российским властям выгоднее заблаговременно отправить всех недовольных мужиков для утилизации в Украину.

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