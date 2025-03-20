На такие действия отреагировало командование Интернациональных легионов обороны Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на их заявление.

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Что заявило командование

Отмечают, что ранее российские репрессивно-карательные органы и военно-террористические формирования пытались применять подобные фальсификации для давления на командиров. Но соответствующие меры со стороны России, как отмечается, прежде всего свидетельствуют о боевой эффективности Интернациональных легионов обороны Украины.

В связи с этим командование Интернациональных легионов обороны Украины заявляет, что весь личный состав легионов является действующими военнослужащими Вооруженных Сил Украины, строго придерживается правил ведения войны, выполняет положения Международного гуманитарного права и действует в соответствии с Международными конвенциями. Рабы в принципе не могут судить свободных людей,

– говорится в сообщении.

Командование заявляет, что наказание настоящих военных преступников, среди которых представители репрессивных карательных органов вроде так называемого "следственного комитета" и пропагандисты российской диктатуры, удастся увидеть после победы Украины и рассмотрения дел российских военных преступников МУС.

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"Командование Интернациональных легионов обороны Украины уверяет, что солдаты, сержанты и офицеры наших подразделений ежедневно добросовестно, самоотверженно и очень профессионально работают с применением всех доступных калибров, чтобы приблизить победу человечности и демократических ценностей над воплощением всемирного зла в виде российской диктатуры и болезненных амбиций мирового господства XXI века", – добавляют там.

Также там приглашают как украинцев, так и иностранцев присоединиться к ним, чтобы совместными усилиями, оружием и храбростью раз и навсегда "отправить в прошлое" диктатуру, репрессии, террор, запугивание и безудержное кровожадность России.

"Командование Интернациональных легионов обороны Украины имеет честь поблагодарить легионеров свободного мира – личному составу легиона – за мужество и самоотверженность при выполнении миссий, высокую боевую эффективность, отличное огневое и результативное морально-психологическое воздействие на врага. Ради нашего настоящего и будущего наших детей. За нашу и вашу свободу", – резюмировали там.