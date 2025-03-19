Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ЦПД. Российская пропаганда активно распространяет сообщения о якобы срыве Украиной договоренности о прекращении огня.

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Кремль пытается обвинить Украину в срыве мирных инициатив Трампа

В то время как именно Россия осуществила массированную дроновую атаку по энергетической и гражданской инфраструктуре Украины сразу после переговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

Ru-пропаганда активно тиражирует сообщения, будто Украина срывает договоренность о прекращении огня. В частности российское Минобороны обвиняет Украину в атаке на российский объект энергетической инфраструктуры, заявляя, что это провокация для срыва мирных инициатив президента США. С аналогичным заявлением выступил и представитель Кремля Дмитрий Песков, обвинив Киев в "отсутствии договороспособности",

– говорится в заметке.

В ЦПД обращают внимание, что эти заявления звучат после массированной дроновой атаки по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры Украины, которую РФ осуществила сразу после переговоров Дональда Трампа с Путиным.

В сообщении указано, что Россия пытается исказить реальность и переложить на Украину ответственность за срыв договоренностей о прекращении огня, что на самом деле были инициированы провокациями со стороны РФ.

Такой тактикой Москва пытается затянуть войну и саботировать мирные инициативы.