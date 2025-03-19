Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ЦПД. Російська пропаганда активно поширює повідомлення про нібито зрив Україною домовленості щодо припинення вогню.

Читайте також У Кремлі вкотре звинуватили Україну у відсутності договороздатності

Кремль намагається звинуватити Україну у зриві мирних ініціатив Трампа

У той час як саме Росія здійснила масовану дронову атаку по енергетичній та цивільній інфраструктурі України одразу після переговорів Дональда Трампа з Владіміром Путіним.

Ru-пропаганда активно тиражує повідомлення, ніби Україна зриває домовленість щодо припинення вогню. Зокрема російське Міноборони звинувачує Україну в атаці на російський об’єкт енергетичної інфраструктури, заявляючи, що це провокація для зриву мирних ініціатив президента США. З аналогічною заявою виступив і речник Кремля Дмитро Пєсков, звинувативши Київ у "відсутності договороздатності",

– йдеться у дописі.

У ЦПД звертають увагу, що ці заяви лунають після масованої дронової атаки по об’єктах енергетичної та цивільної інфраструктури України, яку РФ здійснила одразу після переговорів Дональда Трампа з Путіним.

У повідомленні зазначено, що Росія намагається спотворити реальність і перекласти на Україну відповідальність за зрив домовленостей про припинення вогню, що насправді були ініційовані провокаціями з боку РФ.

Такою тактикою Москва намагається затягнути війну та саботувати мирні ініціативи.