Об этом 24 каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он подчеркнул, что был удивлен обменом Виктора Бута, ведь в Москве сидит много таких тяжких преступников.
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Политтехнолог ответил, что, вероятно, россияне сами не ожидали этого, потому что вряд ли с ним общались все эти 12 лет.
Как Кремль может использовать Бута
Оказалось, что человек не зря потратил время в тюрьме, возможно, интеллектуально развивался, смотрел "Первый канал" и теперь готов к идеологической борьбе. А зеки в России сейчас нужны, их нужно мобилизовывать,
– сказал Шейтельман.
По его мнению, если Кремлю понадобился Пригожин, тоже отсидевший 9 лет, то его (Виктора Бута – 24 канал) вполне можно ожидать в бригаде ЧВК "Вагнер".
"Такие кадры нужны на пиар-фронте, потому что россиянам нравятся зэки. Сейчас зэк – это новый российский герой, потому что они воюют, дети присылают им письма и подарки", – отметил политтехнолог. Он предполагает, что Бут также уйдет в бригаду вагнеровцев.
Для политтехнолога обмен Бута стал сюрпризом, но возможно Кремль о нем что-то знал.
"Я представлял себе, как должен говорить зек. А он, оказалось, политически грамотный. К тому же ЛДПР (либерально-демократическая партия России – 24 канал) надо кем-то "накачивать", они же коммунисты", – сказал Шейтельман.
Шейтельман о тревожности Путина и обмене Бута в России: видео
Что известно о Викторе Буте: главное
- Виктор Бут – российский торговец оружием. Считается, что он заработал миллионное состояние, поставляя в Африку оружие, используемое во многих вооруженных конфликтах.
- Кроме того, по некоторым данным, у него были связи с Талибаном, Аль-Каидой, либерийским Чарльзом Тейлором и ливийским Муаммаром Каддафи. Также он обвинялся в торговле людьми в Либерии.
- Его арестовали в Таиланде в 2008 году, а спустя 2 года экстрадировали в США. Там и начался судебный процесс против "торговца смертью". Бут, конечно, своей вины не признавал, и хотя ему угрожало пожизненное заключение, судья назначила россиянину 25 лет лишения свободы.
- 8 декабря Бута обменяли на известную американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, арестованную в московском аэропорту 17 февраля 2022 года за то, что в ее чемодане нашли гашишное масло в электронных сигаретах. Они свободно продаются в Нью-Йорке, откуда туда прибыла спортсменка, но в России считаются наркотиком.