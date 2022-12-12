Про це 24 каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман. Він наголосив, що був здивований від обміну Віктора Бута, адже в Москві сидить багато такий важких злочинців.

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Політтехнолог відповів, що, ймовірно, росіяни самі не очікували цього, бо навряд чи з ним спілкувалися всі ці 12 років.

Як Кремль може використовувати Бута

Виявилося, що людина недаремно витратила час у в'язниці, можливо, інтелектуально розвивався, дивився "Перший канал" і тепер готовий до ідеологічної боротьби. А зеки в Росії зараз потрібні, їх треба мобілізовувати,

– сказав Шейтельман.

На його думку, якщо Кремлю знадобився Пригожин, який теж відсидів 9 років, то його (Віктора Бута – 24 канал) цілком можна очікувати бригаді ПВК "Вагнер".

"Такі кадри потрібні на піар-фронті, бо росіянам подобаються зеки. Зараз зек – це новий російський герой, бо вони воюють, діти надсилають їм листи та подарунки", – зазначив політтехнолог. Він припускає, що Бут також піде в бригаду вагнерівців.

Для політтехнолога обмін Бута став сюрпризом, але, можливо, Кремль про нього щось знав.

"Я уявляв собі, як має говорити зек. А він, виявилося, політично грамотний. До того ж, ЛДПР (ліберально-демократична партія Россії, – 24 канал) треба кимось "накачувати", вони ж комуністи", – сказав Шейтельман.

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