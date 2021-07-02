Россиян "снова притесняют"

Российские власти очень возмутились новым украинским законом. Депутат Госдумы Петр Толстой назвал документ "сегрегацией".

Ранее Верховная Рада приняла закон о коренных народах

Проект резолюции уже якобы подписали представители Армении, Венгрии, Сербии и Молдовы.

Россия в своей привычной манере манипулирует и искажает факты, чтобы снова громко заявить "о притеснениях русских" в Украине. И параллельно с этим сажает за решетку крымских татар в оккупированном Крыму,

– заявил нардеп Алексей Гончаренко.

По его словам, этот закон поможет защитить коренные народы Украины, а также приблизит возврат Крыма.

"Мы будем бороться против всех этих манипуляций России в ПАСЕ", – заверил парламентарий.

Он подчеркнул, что закон не касается нацменьшинств, среди которых и россияне. Поскольку их права уже и так защищает Конституция.

Что известно о законопроекте