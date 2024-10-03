Россия обстреливает приграничные территории. В частности, оккупанты ударили по селу Горск Сновской общины на границе Черниговщины.

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Есть погибшие среди гражданских

По предварительной информации, в результате обстрела есть двое погибших гражданских, среди них один ребенок.

Также, как говорится в сообщении, три человека тяжелораненые и еще один человек с ранениями средней тяжести доставлены в районную больницу.

Россияне постоянно обстреливают украинские города. В частности, также и приграничные территории.

В среду утром, 11 сентября, председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил об ударе по медицинскому учреждению. Также он рассказал о ситуации в области с обстрелами.

Как констатировал чиновник, враг за сутки 20 раз обстрелял приграничье Черниговской области. Зафиксировано 66 взрывов, трижды оккупанты били управляемыми авиационными бомбами.