Владимир Зеленский 1 марта выступил в режиме видеосвязи на заседании Европарламента, сообщает 24 канал. Президент прокомментировал циничный обстрел врагом Харькова.

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Россия обстреляла город студентов

Глава государства подчеркнул, что утро 1 марта было для Украины трагическим. Государство-агрессор ударило 2 крылатыми ракетами по Харькове. Зеленский обратил внимание, что город расположен у границы с Россией. Там всегда было очень много россиян и всегда они дружили, были очень теплые отношения.

Там более 20 вузов, это город, где наибольшее количество университетов в нашей стране,

– отметил Зеленский.

Он добавил, что яркая и умная молодежь всегда собиралась на все праздники на самой большой площади в государстве – Площади Свободы. А теперь враг разгромил ее. В результате десятки человек погибли, заплатив слишком высокую цену за свободу.

Зеленский выступил на заседании Европарламента: смотрите видео

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