Одна из погибших женщин переехала в Белый Колодец из Волчанска, однако, к сожалению, спастись от российских обстрелов не смогла. Подробнее о последствиях обстрела поселка рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.

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Удары по Харьковской области

Россияне мощно бьют по Белому Колодцу, что неподалеку Волчанска на Харьковщине. Населенный пункт и раньше был под российскими обстрелами, сейчас они снова интенсифицировались. В частности, 11 июля по поселку ударили дважды.

Утром Белый Колодец обстреляли из УМБП, а вечером оккупанты ударили ФАБом. Известно, что 3 человека погибли от российской атаки, еще 16 – были ранены. Двое мужчин просто проходили мимо жилой застройки – их засыпало обломками. К сожалению, они не выжили.

Одна из погибших женщин приехала в поселок из уничтоженного Волчанска. Но, к сожалению, россияне убили ее в Белом Колодце.

Когда наш оператор работал в Волчанске, много людей просили волонтеров вывезти их из опасного Волчанска в тот же Белый Колодец. Им объясняли, что там тоже опасная территория, которая очень страдает от обстрелов. Не рискуйте собой – езжайте дальше, потому что Волчанщина и Чугуевщина чрезвычайно опасны. Эвакуироваться надо дальше,

– отметила корреспондентка 24 Канала.

Добавим, что из-за обстрелов в населенном пункте повреждена и разрушена исключительно гражданская инфраструктура: частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки. В поселке возникли пожары.

Белый Колодец после обстрела россиян / Фото: ГСЧС Харьковщины, Харьковская областная прокуратура

Стоит заметить, что накануне россияне также обстреляли село Боровая на Харьковщине. В результате удара ФАБ-1500 горели гараж и 3 легковых автомобиля. Полностью разрушен один частный дом, еще 12 – были повреждены.