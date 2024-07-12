Одна із загиблих жінок переїхала до Білого Колодязя з Вовчанська, однак, на жаль, врятуватися від російських обстрілів не змогла. Детальніше про наслідки обстрілу селища розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

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Удари по Харківщині

Росіяни потужно б'ють по Білому Колодязі, що неподалік Вовчанська на Харківщині. Населений пункт і раніше був під російськими обстрілами, зараз вони знову інтенсифікувалися. Зокрема, 11 липня по селищі вдарили двічі.

Вранці Білий Колодязь обстріляли з УМБП, а надвечір окупанти вдарили ФАБом. Відомо, що 3 людей загинули від російської атаки, ще 16 – було поранено. Двоє чоловіків просто проходили повз житлову забудову – їх засипало уламками. На жаль, вони не вижили.

Одна із загиблих жінок приїхала до селища зі знищеного Вовчанська. Але, на жаль, росіяни вбили її у Білому Колодязі.

Коли наш оператор працював у Вовчанську, багато людей просили волонтерів вивезти їх з небезпечного Вовчанська до того ж Білого Колодязя. Їм пояснювали, що там теж небезпечна територія, яка дуже потерпає від обстрілів. Не ризикуйте собою – їдьте далі, бо Вовчанщина та Чугуївщина є надзвичайно небезпечними. Евакуюватися треба далі,

– наголосила кореспондентка 24 Каналу.

Додамо, що через обстріли у населеному пункті пошкоджено та зруйновано виключно цивільну інфраструктуру: приватні та багатоквартирні будинки, господарчі будівлі. У селищі виникли пожежі.

Білий Колодязь після обстріл росіян / Фото: ДСНС Харківщини, Харківська обласна прокуратура

Варто зауважити, що напередодні росіяни також обстріляли село Борова на Харківщині. Внаслідок удару ФАБ-1500 горіли гараж та 3 легкових автомобілі. Вщент зруйновано один приватний будинок, ще 12 – було пошкоджено.