Об этом говорится в сообщении Укрзализныци. Сейчас на месте повреждения продолжаются ремонтные работы.
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Российские войска повредили путь Укрзализныци
Согласно обнародованной информации, в результате очередного вражеского обстрела по Украине повреждены пути на участке между Николаевом и Херсоном. Поэтому поезда сообщением в Херсон будут останавливаться в Николаеве.
Доставка пассажиров в Херсон будет осуществляться автобусами. Все 78 наших пассажиров в Херсон будут доставлены к месту назначения с максимально возможным комфортом,
– говорится в сообщении.
В Укрзализныце выразили благодарность Херсонской областной военной администрации за поддержку и оперативное реагирование на ситуацию. Железнодорожные ремонтные бригады уже выехали на восстановительные работы.
Там также добавили, что уже к обратному рейсу планируют восстановить железнодорожное сообщение.
Напомним, из-за российского удара по Львову 4 сентября также была приостановлена работа железнодорожной инфраструктуры. Поэтому тогда возникла задержка в движениях поездов, были повреждения и на самой железной дороге города.