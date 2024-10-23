Первые "Шахеды" пересекли воздушное пространство Украины около 17 часов. Для каких областей тревога, сообщает 24 Канал.
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Тревога в Украине
18:05, 23 октября
Несколько групп БпЛА курсом на Миргород.
17:32, 23 октября
Где объявлена тревога
17:31, 23 октября
"Шахед" в пригороде Сум.
17:17, 23 октября
Несколько групп вражеских ударных БпЛА движутся через Сумскую область в направлении Полтавской области.
17:04, 23 октября
Сумщина - угроза ударных БпЛА.