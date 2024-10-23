Перші "Шахеди" перетнули повітряний простір України близько 17 години. Для яких областей тривога, повідомляє 24 Канал.
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Тривога в Україні
18:05, 23 жовтня
Кілька груп БпЛА курсом на Миргород.
17:32, 23 жовтня
Де оголошено тривогу
17:31, 23 жовтня
"Шахед" в передмісті Сум.
17:17, 23 жовтня
Кілька груп ворожих ударних БпЛА рухаються через Сумщину в напрямку Полтавської області.
17:04, 23 жовтня
Сумщина - загроза ударних БпЛА.