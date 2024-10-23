Перші "Шахеди" перетнули повітряний простір України близько 17 години. Для яких областей тривога, повідомляє 24 Канал.

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Тривога в Україні

18:05, 23 жовтня Кілька груп БпЛА курсом на Миргород.

17:32, 23 жовтня Де оголошено тривогу

17:31, 23 жовтня "Шахед" в передмісті Сум.

17:17, 23 жовтня Кілька груп ворожих ударних БпЛА рухаються через Сумщину в напрямку Полтавської області.