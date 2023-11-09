В сети показали жуткие кадры с места трагедии. Там оборвалась жизнь 3 человек, пытавшихся спастись от вражеских обстрелов.

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Люди пытались скрыться от вражеских обстрелов в подвале, но, к сожалению, погибли под завалом. Тела погибших достали полицейские и работники ГСЧС,

– говорится в сообщении.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших.

Российские оккупанты убили 3 жителей села Багатырь: смотрите видео Нацполиции

В Херсонской области россияне убили супругов кришнаитов

Российский захватчик в Херсонской области расстрелял супругов кришнаитов: Татьяну Филенко и Сергея Авдеева. Мужчину и жену убили выстрелами в голову. Возможно, оккупант совершил зверство, потому что Татьяна и Сергей не хотели покидать свой дом и ехать в никуда.

Во время полномасштабного вторжения супруги активно помогали односельчанам. В частности, помогали с лекарствами и рецептами, а также помогали ремонтировать автомобили. В вере Сергея и Татьяну знали как Санатана Госвами и матаджи Калавати.