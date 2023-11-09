У мережі показали моторошні кадри з місця трагедії. Там обірвалося життя 3 людей, які намагалися врятуватися від ворожих обстрілів.

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Люди намагались сховатися від ворожого обстрілу в підвалі, але, на жаль, загинули під завалом. Тіла загиблих дістали поліцейські та працівники ДСНС,

– мовиться у повідомленні.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих.

Російські окупанти вбили 3 жителів села Багатир: дивіться відео Нацполіції

На Херсонщині росіяни вбили подружжя кришнаїтів

Російський загарбник на Херсонщині розстріляв подружжя кришнаїтів: Тетяну Філенко та Сергія Авдєєва. Чоловіка та дружину убили пострілами в голову. Можливою, окупант скоїв звірство, бо Тетяна та Сергій не хотіли залишати свій дім та їхати в нікуди.

Під час повномасштабного вторгнення подружжя активно допомагало односельцям. Зокрема, з ліками та рецептами, а також – допомагали ремонтувати автомобілі. У вірі Сергія та Тетяну знали як Санатана Госвамі та матаджі Калаваті.