Олексій Косенков – російський військовий із Ленінградської області – розстріляв подружжя у їхньому дворі. Чоловіка та дружину убили пострілами у голову.

Зверніть увагу Розстріляли всю сім'ю разом з двома дітьми: Лубінець відреагував на вбивство 9 осіб у Волновасі

Убив їх пострілами в голову. За що – ніхто не знає. Можливо, вони не хотіли виїжджати із села й кидати своє господарство. У них тут і корова була. Росіяни всіх виганяють із Нечаєва, кажуть, що ті, хто залишився, – це коригувальники вогню. Людей виселяють на південь області, фактично в нікуди,

– розповіла жінка, яка дізналася про долю подружжя.

Кришнаїтами Тетяна та Сергій були ще з 90-х років. У тимчасово окупованих Олешках вони проповідували 15 років. Один зі знайомих вбитих розповів, що Тетяна та Сергій виховали багато щирих послідовників віри, які зараз проповідують у різних куточках світу.

Тетяна та Сергій допомагали односельцям

Від початку повномасштабного вторгнення Тетяна та Сергій активно допомагали односельцям: і морально, і фізично. Зокрема, ділилися ліками, допомагали ремонтувати автомобілі тощо.