В Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ объяснили, что привело к тому, что враг разрушил ТЦ.
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ВСУ о том, почему россияне разрушили Retroville
Почему был разрушен Retroville в Киеве? Потому что кто-то снял перемещение техники Вооруженных Сил Украины из своего окна,
– отметили в ВСУ.
Там добавили, что пока судьба этого человека неизвестна, а вот о судьбе самого окна, откуда вели съемку, известно все – его больше не существует.
В Вооруженных Силах призвали украинцев не снимать технику украинской армии и не рассказывать о ее перемещении. Так как это правило спасает жизни людей.
Напомним, поздно вечером в Подольском районе Киева россияне обстреляли торговый центр. В результате атаки врага погибли 8 человек.
В Retroville влупили из-за съемки военной техники / Фото СтратКома ВСУ
Правоохранители нашли мужчину, который выложил видео
В фейсбуке "Киева Оперативного" обнародовали видео, на котором мужчина по имени Павел Артемеев, признается, что выложил в сеть видео, на котором было зафиксировано перемещение военной техники ВСУ.
Техника была вблизи ТЦ Retroville,
– сказал мужчина.
Артемеев добавил, что понял свою ошибку и извинился за последствия своих действий. Он также призвал украинцев не поступать так, как он.
Украинские правоохранители задержали мужчину.
Павел Артемеев сожалеет, что обнародовал ролик: смотрите видео
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