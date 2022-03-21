В Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ пояснили, що призвело до того, що ворог зруйнував ТЦ.
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ЗСУ про те, чому росіяни зруйнували Retroville
Чому було зруйновано Retroville у Києві? Бо хтось зняв переміщення техніки Збройних Сил України зі свого вікна,
– зазначили у ЗСУ.
Там додали, що поки що доля цієї людини невідома, а от про долю самого вікна, звідки вели зйомку, відомо все – його більше не існує.
У Збройних Силах вкотре закликали українців не знімати техніку української армії та не розповідати про її переміщення. Адже це правило рятує людські життя.
Нагадаємо, пізно ввечері в Подільському районі Києва росіяни обстріляли торговельний центр. У результаті атаки ворога загинули 8 людей.
У Retroville вгатили через зйомку військової техніки / Фото СтратКому ЗСУ
Правоохоронці знайшли чоловіка, який виклав відео
У фейсбуці "Києва Оперативного" оприлюднили відео, на якому чоловік на ім'я Павло Артемєв, зізнається, що виклав у мережі відео, на якому було зафіксоване переміщення військової техніки ЗСУ.
Техніка була поблизу ТЦ Retroville,
– сказав чоловік.
Артемєв додав, що зрозумів свою помилку та попросив вибачення за наслідки його дій. Він також закликав українців не робити так, як він.
Павло Артемєв шкодує, що оприлюднив ролик: дивіться відео
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