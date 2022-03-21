Відомо, що це трапилось після оголошення повітряної тривоги у місті. Внаслідок ворожого обстрілу зайнялися торговельний центр та автомобілі на стоянці.
До теми У Києві прогриміли вибухи в Подільському районі: рятувальники вже на місці
Через атаку на Київ на Подолі загорівся ТЦ та стоянка
Рятувальники встановили, що внаслідок ворожого обстрілу загорілись автомобілі на стоянці та 3 – 4 поверхи торгового центру.
Наразі ліквідація пожежі триває. На місці залучено 8 одиниць пожежної техніки та 37 людей особового складу.
Фото та відео нової атаки на Київ від ДСНС
Одна людина загинула внаслідок атаки орків
20 березня о 22:48 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у Подільському районі столиці. Рятувальники одразу прибули на місце та зайнялися ліквідацією пожежі.
У патрульній поліції Києва також підтвердили інформацію про декілька вибухів. На місці атаки працюють медики, рятувальники та поліція.
Мер столиці Віталій Кличко заявив, що станом на 0:03 – один загиблий.
Додаткова інформація уточнюється.
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