Офіційну інформацію про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Вибухи прогриміли ввечері 20 березня – на 25 день війни, яку Росія почала проти України.

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Вибухи прогриміли у Подільському районі столиці

Очільник столиці підтвердив дані про кілька вибухів у Подільському районі столиці. Відомо, що це трапилось після оголошення повітряної тривоги у місті.

Зокрема, з інформації наразі (мовиться про 23:25 20 березня – 24 канал), – (атакували – 24 канал) деякі будинки та на території одного з торгових центрів,

– повідомив Віталій Кличко.

Мер міста запевнив, що рятувальники, медики і поліція вже на місці.



Пожежа після вибухів у столиці / Фото з телеграму Віталія Кличка

Одна людина загинула внаслідок атаки орків

Інформацію про декілька вибухів у патрульній поліції Києва підтвердили. На місці атаки, станом на 23:46 20 березня, працювали медики, рятувальники та поліція.

Рятувальники ліквідовують сильну пожежу на території одного з торгівельних центрів у Подільському районі столиці. На цей час (мовиться про 00:03 21 березня – 24 канал) – один загиблий,

– написав у телеграмі Віталій Кличко.

Додаткова інформація уточнюється.



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