Официальную информацию об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Взрывы прогремели вечером 20 марта – на 25-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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Взрывы прогремели в Подольском районе столицы

Глава столицы подтвердил данные о нескольких взрывах в Подольском районе столицы. Известно, что это произошло после объявления воздушной тревоги в городе.

В частности, из информации сейчас (говорится о 23:25 20 марта – 24 канал), – (атаковали – 24 канал) некоторые дома и на территории одного из торговых центров,

– сообщил Виталий Кличко.

Мэр города заверил, что спасатели, медики и полиция уже на месте.

Пожар после взрывов в столице / Фото из телеграма Виталия Кличко

Один человек погиб в результате атаки орков

Информацию о нескольких взрывах в патрульной полиции Киева подтвердили. На месте атаки по состоянию на 23:46 20 марта работали медики, спасатели и полиция.

Спасатели ликвидируют сильный пожар на территории одного из торговых центров в Подольском районе столицы. В настоящее время (говорится о 00:03 21 марта – 24 канал) – один погибший,

– написал в телеграме Виталий Кличко.

Дополнительная информация уточняется.

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