Это данные по состоянию на 20 марта. О них сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.
Актуально Российские войска повредили почти 500 школ в Украине
Какие учебные заведения на Киевщине разрушены или повреждены
- 3 заведения профессионально-технического образования
- 25 заведений общего среднего образования
- 14 заведений дошкольного образования
- 3 заведения внешкольного образования.
Отметим, что полностью разрушен отдел образования Бородянской территориальной общины.
Больше всего на Киевщине оккупанты разрушили школ / Фото Киевской ОВА
Какие общины находятся под ударом
В последние дни в результате вражеских попаданий повреждения получили учебные заведения в Дмитровской, Петровской, Великодымерской и Макаровской общинах.
В Бородянской общине захватчики уничтожили отдел образования / Фото Киевской ОВА
К сожалению, пока нет полной информации о состоянии учебных заведений в Полесской, Иванковской, Песковской и Дымерской территориальных общинах. Причина – отсутствие связи.
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