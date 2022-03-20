Це дані станом на 20 березня. Про них повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

Актуально Російські війська пошкодили майже 500 шкіл в Україні

Які заклади освіти на Київщині зазнали руйнувань або пошкоджень

3 заклади професійно-технічної освіти

25 закладів загальної середньої освіти

14 закладів дошкільної освіти

3 заклади позашкільної освіти.

Зауважимо, що повністю зруйновано відділ освіти Бородянської територіальної громади.



Найбільше на Київщині окупанти зруйнували шкіл / Фото Київської ОВА

Які громади перебувають під ударом

Останніми днями внаслідок ворожих влучань пошкоджень зазнали заклади освіти у Дмитрівській, Петрівській, Великодимерській і Макарівській громадах.



У Бородянській громаді загарбники знищили відділ освіти / Фото Київської ОВА

На жаль, наразі немає повної інформації щодо стану закладів освіти у Поліській, Іванківській, Пісківській і Димерській територіальних громадах. Причина – відсутність зв'язку.

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