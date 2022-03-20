Це дані станом на 20 березня. Про них повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.
Актуально Російські війська пошкодили майже 500 шкіл в Україні
Які заклади освіти на Київщині зазнали руйнувань або пошкоджень
- 3 заклади професійно-технічної освіти
- 25 закладів загальної середньої освіти
- 14 закладів дошкільної освіти
- 3 заклади позашкільної освіти.
Зауважимо, що повністю зруйновано відділ освіти Бородянської територіальної громади.
Найбільше на Київщині окупанти зруйнували шкіл / Фото Київської ОВА
Які громади перебувають під ударом
Останніми днями внаслідок ворожих влучань пошкоджень зазнали заклади освіти у Дмитрівській, Петрівській, Великодимерській і Макарівській громадах.
У Бородянській громаді загарбники знищили відділ освіти / Фото Київської ОВА
На жаль, наразі немає повної інформації щодо стану закладів освіти у Поліській, Іванківській, Пісківській і Димерській територіальних громадах. Причина – відсутність зв'язку.
Зверніть увагу Щоб ішли на війну: у Росії студентів призовного віку відраховують із вишів
Важливо – Окупанти скинули бомби на школу мистецтв у Маріуполі, де ховалися 400 жінок та дітей: дивіться відео 24 каналу