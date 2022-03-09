Юношей призывного возраста просто отчисляют из университетов. Уже зафиксировано немало подобных случаев.

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Обходят законодательство ради войны

После принудительного завершения обучения молодых ребят насильно отправляют воевать против Украины. Враг таким образом усиливает собственную боеспособность.

Россиян в желании захватить Украину даже не останавливает собственное законодательство. Согласно ему, юношам призывного возраста, которые получают очное обучение, дают отсрочку.

Оккупанты цинично обходят любые законы и специально устраивают отчисления, чтобы уже бывший студент тут же пошел воевать.

Отметим, что россияне до сих пор не объявили открытую мобилизацию населения. Пока они это делают скрытно. Уже зафиксированы случаи в Краснодарском крае и даже в Крыму и псевдореспубликах на Донбассе.

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