Глава ОП Андрей Ермак отметил, что города в Донецкой области захватчики обстреляли из артиллерии. К сожалению, есть жертвы.

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Оккупанты убили двух человек

Ермак заявил, что в результате обстрелов в городе Часов Яр погиб гражданский мужчина, а в Торецке террористы убили женщину.

Напомним, что накануне армия России обстреляла Пункт несокрушимости в Константиновке Донецкой области. Оккупанты совершили обстрелы около 1 часа ночи. Известно, что город был обстрелян из зенитно-ракетного комплекса С-300.

В ГСЧС сообщили, погибших 5 человек: 3 женщины и 2 мужчин. Удалось спасти одного человека, которого вытащили из-под завалов.

По Украине – высокая угроза ракетных ударов

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что по состоянию на 25 марта корабельная группировка врага в Черном море уменьшена до 10 единиц.

Гуменюк предупредила, что на боевом дежурстве остаются 2 подводных ракетоносителя. Общий залп "Калибров" там может быть до 8 ракет.

Поэтому угроза ракетной опасности остается достаточно высокой. Перед этим враг активно разведывал цели. Гуменюк предполагает, что россияне могут экономить "Калибры", поскольку это высокоточное оружие, которое могут применять по конкретным целям.

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