Об этом украинский президент сообщил во время экстренного видеообращения ночью 4 марта.
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Мы связались с нашими партнерами, я говорил уже с Шарлем Мишелем, говорил и с Олафом Шольцом, Анджеем Дудой, Джо Байденом. Связались с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, а также премьер-министром Борисом Джонсоном,
– сказал политик.
"Ни одно государство, кроме России, никогда в мире не обстреливало атомные энергоблоки. Это впервые в нашей истории, в истории человечества. Государство-террорист прибегло к ядерному террору, – добавил Владимир Зеленский.
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